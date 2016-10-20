Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

РосСМИ приписали Меркель "неактуальность вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе"

Четверг, 20 октября 2016, 04:18

Российские агентства "ТАСС" и "РИА Новости" сообщают из Берлина, канцлер Германии Ангела Меркель сказала актуальность вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе, о договоренности в отношении которого говорил президент Украины Петр Порошенко.

По этим сообщениям, Меркель заявила, что о миссии, которая может быть и вооруженной, можно будет говорить только после того, как будет готов закон о местных выборах на оккупированной части Донбасса.

По ее словам, как их цитируют агентства, в ходе нынешней встречи в "нормандском формате" в Берлине тема такой миссии не рассматривалась как абсолютно срочная.

Другие источники в настоящее время не приводят таких слов канцлера.

Как известно, ранее Петр Порошенко заявил по окончании встречи в "нормандском формате" в Берлине, что Россия поддержала необходимость внедрения вооруженной миссии ОБСЕ на Донбассе.

По его словам, такая миссия должна будет обеспечивать безопасность и во время избирательного процесса к местным выборам на оккупированных частях Донбасса, и далее на "переходный период".

Радіо Свобода

"Украинская правда" в Threads

Темы: ДонбассРосcиявиборыМинские соглашения
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
15:08
В Киеве и области из-за сильного ветра объявили желтый уровень опасности
15:08
КолонкаБерлинская об изготовлении дронов: Нам нужна технологическая милитаризация общества
15:00
Полярники рассказали, зачем возле "Вернадского" установили ловушки для воздуха
15:00
видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня
14:57
видеоHIMARS упокоил вражеский ЗРК "ТОР": в ВСУ показали момент уничтожения
14:50
НКЦБФР прекратила ведение Государственного реестра финансовых учреждений
14:44
Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных
14:43
В приложении "Киев Цифровой" произошел сбой: какие услуги не работают
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
Все новости...
Реклама: