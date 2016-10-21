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На следующей неделе КС возьмется за люстрацию и судебную реформу

Пятница, 21 октября 2016, 12:02

27 октября Конституционный суд начнет рассмотрение представления Верховного суда о конституционности закона об судоустройстве и статусе судей.

Об этом говорится на сайте КС.

Как известно, 3 октября Верховный суд обратился в Конституционный суд с представлением относительно конституционности отдельных положений закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)".

Верховный суд, в частности, просит КС признать неконституционными положения закона, которыми предусмотрена ликвидация Верховного суда и высших спецсудов и создание обновленного Верховного суда с кассационными палатами.

Комментируя это представление, глава Верховного суда Ярослав Романюк заявил, что ликвидировать суды может только президент, а не Рада, поэтому эта реформа неконституционна.

В свою очередь вице-спикер Рады Оксана Сыроид и депутат от "Народного фронта" Леонид Емецназвали это заявление Романюка безграмотным, поскольку, согласно Конституции, существование высших судов регулируется законом, а менять законы может исключительно Рада.

По словам Сыроид, если КС примет это представление к рассмотрению, это будет свидетельствовать о его некомпетентности либо коррумпированности.

Украинская правда

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Темы: КСреформысудВерховный суд
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