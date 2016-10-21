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Забрать субсидию может только спецкомиссия в особом случае – Розенко

Пятница, 21 октября 2016, 15:20

Вице-премьер по вопросам социальной политики Павел Розенко поручил председателям ОГА не допускать неправомерного лишения людей субсидий органами соцзащиты населения.

Об этом он заявил во время селекторного совещания относительно состояния прохождения отопительного сезона 2016 – 2017 годов, сообщает пресс-служба правительства.

"Сегодня чрезвычайно остро встал вопрос лишения субсидий за предоставление недостоверных данных. Факты предоставления недостоверных данных, безусловно, есть. Но я обращаю ваше внимание на то, что любое лишение человека субсидии должно происходить публично, на заседаниях комиссий с привлечением – обязательно – субсидиантов и заявителей", – сказал он.

По словам Розенко, недопустимо, когда у нуждающихся людей забирают субсидии и требуют возмещения. Он рассказал, что на прошлой неделе чиновники пытались лишить субсидии семье с двумя инвалидами I и II группы.

"Они продали жилье и купили меньшее. И на основании какого-то акта какой-то инспекции о неправомерности назначения субсидии за покупки стоимостью больше 50 тысяч гривен, их лишили субсидии и требовали вернуть 10 тысяч гривен. Хорошо, что мы об этом узнали и вернули эту ситуацию назад", – рассказал вице-премьер.

"Я подчеркиваю, что любое лишение человека субсидии – это форс-мажор, это чрезвычайная ситуация", – добавил он.

Как известно, Розенко в пятницу также заявил, что уже около 6 млн семей получили субсидии и ожидается получение еще 2,5 млн.

Олег Шанковский, УП

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Темы: субсидииРозенко
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