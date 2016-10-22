Луценко рассказал, почему не подает в ВР представление на Скорика

Промедление с подачей в Верховную Раду представления о снятии неприкосновенности с нардепа от "Оппозиционного блока" Николая Скорика связано с необходимостью получения дополнительных показаний.

Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко журналистам в Национальной академии прокуратуры в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Я говорил и у меня есть основания утверждать, что будет представление на Скорика. Я базируюсь на показаниях свидетелей, которые говорят о его роли в кровавом побоище под Одесской обладминистрацией", - сказал Луценко.

По словам генпрокурора, отсрочка с подачей представления связана с необходимостью получения дополнительных показаний.

Как сообщалось, 22 сентября 2016 года Луценко заявил о намерении внести в Верховную Раду представление о снятии неприкосновенности с народного депутата от фракции "Оппозиционный блок" Скорика.

Сам Скорик утверждает, что правоохранители склоняют его однопартийца - депутата Одесского городского совета Александра Орлова дать против него показания. Он также заверил, что не собирается скрываться от следствия и покидать страну, утверждая, что ничего противоправного не совершал.