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"Украэрорух": Самолет "Белавиа" вернулся в "Жуляны" по требованию СБУ

Суббота, 22 октября 2016, 15:47

Самолет авиакомпании "Белавиа", выполнявший рейс по маршруту Киев - Минск, вернулся в аэропорт вылета по требованию Службы безопасности Украины.

Об этом сообщили в подразделении Госпредприятия обслуживания воздушного движения Украины (Украэрорух) "Украэроцентр", сообщает "Интерфакс-Украина".

"В "Украэрорух" поступила информация от СБУ о необходимости вернуть самолет авиакомпании "Белавиа" на аэродром вылета и это требование было выполнено", - отметили в компании. Эту информацию также подтвердили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

Как известно, накануне самолет авиакомпании "Белавиа" вернули в киевский аэропорт "Жуляны" под угрозой поднять истребители. Боинг 737-800 выполнял рейс по маршруту Жуляны (Киев) - Минск, но был вынужден вернуться в аэропорт вылета. На борту находились 136 пассажиров и 6 членов экипажа.

После посадки с борта воздушного судна правоохранительные органы Украины сняли одного пассажира, который является гражданином Армении.

В СБУ Украины сообщили, что самолет "Белавиа" был возвращен в аэропорт "Жуляны" (Киев) из-за того, что СБУ получила информацию об иностранном гражданине и возможной угрозе нацбезопасности государства.



Темы: авиаСБУБеларусь
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