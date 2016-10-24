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МВД: У жены "Моторолы" ворованный украинский паспорт

Понедельник, 24 октября 2016, 16:07

У жены пророссийского боевика Арсена Павлова ("Моторолы")  поддельный паспорт гражданина Украины.

Об этом на странице в Facebook сообщил глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин.

"Нами установлено, что бланк паспорта с указанной серией и номером значится похищенным во времена оккупации Славянска незаконными вооруженными формированиями", - написал он.

"Так, 6 мая 2014 в Славянском отделе ГУДМС Украины в Донецкой области четверо вооруженных членов НЗФ "ДНР" под угрозой применения оружия заставили начальника отдела выдать чистые бланки паспортов в количестве 160 штук. Вот один из украденных бланков и "нашелся", в котором нарисовали то, что захотели", - написал Аброськин.

Как известно, вечером 16 октября росСМИ сообщили, что в лифте жилого дома в Донецке погиб один из боевиков "ДНР" Арсен "Моторола" Павлов: самодельное взрывное устройство сработало, когда тот возвращался домой. "Моторола" получил травмы, несовместимые с жизнью.

Павлова неоднократно обвиняли в убийстве украинских военных, в том числе - заложников.

В комментарии Kyiv Post, отвечая на вопрос о том, что его обвиняют в убийстве "киборга" Игоря Брановицкого, он сам заявил, что убил 15 украинских военнопленных.

Главарь боевиков "ДНР" Александр Захарченко заявил, что покушением на "Моторолу" Киев объявил войну самопровозглашенной "ДНР".

Украинская правда

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Темы: Донбассполиция
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