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СБУ задержала информатора "ДНР", который сливал данные в соцсеть

Вторник, 25 октября 2016, 10:16
СБУ задержала информатора ДНР, который сливал данные в соцсеть

Служба безопасности Украины заявляет о задержании еще одного информатора боевиков так называемой "ДНР" в Торецке Донецкой области.

"Злоумышленник был завербован боевиками в январе 2015 года", – сообщает СБУ.

"Используя одну из социальных сетей российского происхождения, где он зарегистрировался под вымышленным именем, сообщник террористов сообщал своим кураторам о перемещении военной техники сил АТО", – заявляет ведомство.

Ведутся неотложные оперативно-следственные действия.

Правоохранители решают вопрос об открытии уголовного производства по ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Темы: ДонбасстерроризмДНРСБУинтернет
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