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Омбудсмен РФ высказалась относительно Сенцова и Кольченко

Вторник, 25 октября 2016, 13:42

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осужденные Олег Сенцов и Александр Кольченко не могут быть выданы Украине, если они являются гражданами РФ.

Об этом она сказала во вторник журналистам, передает российский "Интерфакс".

"Я занимаюсь всеми обращениями украинского обмудсмена Валерии Лутковской. Они у меня на особом контроле. По этому вопросу ко мне еще не пришло обращение. Если они (Сенцов и Кольченко) действительно являются гражданами России, то согласно Конституции не могут быть выданы другому государству", – заявила Москалькова.

Ранее омбудсмен России признала, что Кольченко и Сенцов являются гражданами Украины. При этом российская сторона заявила, что у них есть и гражданство РФ, поскольку они в установленные сроки "официально не заявили об отказе от российского гражданства", но и "не обращались с заявлением на оформление российских паспортов и, соответственно, данных паспортов не получали" .

Как известно, Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

Двоюродная сестра политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан подтвердила, что у него один паспорт – украинский.

25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил украинского режиссера из Крыма Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму.

Международные организации признали, что дело против Сенцова и Кольченка является сфабрикованным и выступили с критикой в адрес РФ, требуя освободить их.

Темы: СенцовРосcияправа человека
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