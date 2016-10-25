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Цыганков заявил, что СБУ отказалась вернуть ему телефон

Вторник, 25 октября 2016, 19:44

Служба безопасности Украины отказалась вернуть телефон адвокату депутата  "Воли народа" Александра Онищенко Андрею Цыганкову.

Об этом он сказал "Українським Новинам".

"Мне отказались вернуть телефон. Есть письмо, на основании которого получен отказ", - сказал он.

По его словам, таким образом, СБУ хочет завладеть предметом адвокатской тайны в отношении как минимум двух его клиентов.

Он отметил, что его вызов в СБУ связан с консультированием и адвокатской помощью Онищенко.

Телефон сейчас опечатан, признан вещественным доказательством и приобщен к материалам уголовного производства.

Он считает, что, изъяв телефон, нарушили его права как адвоката.

26 октября суд должен рассмотреть ходатайство СБУ о наложении ареста на телефон.

Цыганков надеется выиграть этот суд.

Как известно, по результатам допроса Цыганкова СБУ получила фактические данные, имеющие доказательственное значение в уголовном производстве, которое расследуется по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 110-2 (финансирование сепаратизма) Уголовного кодекса.

5 июля по делу нардепа Онищенко в двух офисах его адвокатов, в том числе и Цыганкова, и по адресам проживания нескольких адвокатов НАБУ проводило следственные действия.

Согласно информации НАБУ, адвокаты Цыганков, Копусь и Маковский "осуществляли регистрацию фиктивных субъектов предпринимательской деятельности и сопровождали их незаконную деятельность, направленную на конвертацию в наличные средств, полученных от реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ОАО" Укргаздобыча ".

Сам Цыганков высказал предположение, что уголовное преследование адвоката (Цыганкова - ред) может помочь предоставлению Онищенко политического убежища в Европе и НАБУ это делает сознательно.

Также Цыганков заявил, что планирует подать иск в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Позднее НАБУ обнародовало документы, которые свидетельствуют о причастности офиса адвоката Андрея Цыганкова к деятельности фиктивных предприятий в газовой схеме нардепа Александра Онищенко.

Темы: Онищенко
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