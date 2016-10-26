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Петренко жалуется, что два дня не может сохранить черновик е-декларации

Среда, 26 октября 2016, 12:31

Министр юстиции Павел Петренко пожаловался, что не может сохранить черновой вариант своей электронной декларации и подать ее.

Об этом он сказал во время заседания правительства в среду.

"Премьер-министр говорил, что до половины третьего не мог внести свою декларацию. Я могу отметить, что у меня шесть раз исчезал черновик декларации и два дня подряд я со специалистами пытаюсь сохранить текст и подать", - сказал он.

"Я надеюсь, что со всеми неудобствами мы сегодня справимся, и после премьер-министра подадут свои декларации все члены правительства", - добавил Петренко.

Как известно, во вторник НАПК заявило, что сайт Национального агентства по предупреждению коррупции работает нестабильно из-за крайне высокое количество обращений к нему.

Роман Кравец, УП

Темы: декларацииПетренкоКабинет министров
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