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Посол Британии возмутилась, что Сенцову и Кольченко навязали гражданство РФ

Среда, 26 октября 2016, 17:47

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф заявила, что разочарована тем, что Россия отказалась выдавать Украине Олега Сенцова и Александра Кольченко.

Об этом она написала в своем Твиттере.

"Разочарована, что Россия не передаст Сенцова и Кольченко Украины", - написала она.

"Неправильно навязывать гражданство жителям незаконно аннексированного Крыма", - добавила Гоф.

Как известно, 25 октября уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что осужденные Олег Сенцов и Александр Кольченко не могут быть выданы Украине, если они являются гражданами РФ.

В то же время, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская написала письмо Москалькова о том, что автоматическое получение гражданства РФ Олегом Сенцов и Александром Кольченко самом деле принудительным.

Россия отказалась выдать Украине заключенных в РФ крымчан Александра Кольченко и Олега Сенцова, так как считает их гражданами РФ.

Украинская правда

Темы: ВеликобританияСенцовРосcия
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