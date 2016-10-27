Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Блок Порошенко аннонсировал съезд

Четверг, 27 октября 2016, 14:59

29 октября состоится съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Об этом сообщила "Укринформу" народный депутат от БПП Ирина Фриз.

"Съезд запланирован на 29 октября, вероятнее всего, он пройдет по адресу: Лаврская, 16", – сказала Фриз.

По ее словам, на мероприятии обсудят участие БПП в выборах руководства территориальных общин, которые пройдут 11 и 18 декабря. Рассматриваться изменения в устав партии.

Фриз пока не владеет информацией, будет ли съезд открытым для прессы. Однако она заверила, что "в любом случае общество будет знать, о чем говорилось на съезде", поскольку после его проведения спикеры обязательно проинформируют о решениях, принятых партией.

На вопрос "Украинской правды", планируют ли на съезде избирать нового председателя партии через заявление о выходе мэра Киева Виталия Кличко из партии в соответствии с законом о государственной службе, Фриз отметила: "Повестка дня будет только завтра, я сейчас говорю, что уже известно".

Темы: БПП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

Все новости...
БПП
Экс-нардепа "Блока Петра Порошенко" поймали на взятке – ГБР
Мультиварки, теннис и тренажеры: Минюст улучшил условия в СИЗО и тюрьмах
Экс-нардеп от БПП нагрел государство на сотни тысяч – САП
Последние новости
16:34
Зеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
15:25
Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать
15:23
СМИ: Польша обсуждает с Киевом введение лицензий на импорт
Все новости...
Реклама: