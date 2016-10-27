Блок Порошенко аннонсировал съезд

29 октября состоится съезд партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".



Об этом сообщила "Укринформу" народный депутат от БПП Ирина Фриз.



"Съезд запланирован на 29 октября, вероятнее всего, он пройдет по адресу: Лаврская, 16", – сказала Фриз.



По ее словам, на мероприятии обсудят участие БПП в выборах руководства территориальных общин, которые пройдут 11 и 18 декабря. Рассматриваться изменения в устав партии.



Фриз пока не владеет информацией, будет ли съезд открытым для прессы. Однако она заверила, что "в любом случае общество будет знать, о чем говорилось на съезде", поскольку после его проведения спикеры обязательно проинформируют о решениях, принятых партией.

На вопрос "Украинской правды", планируют ли на съезде избирать нового председателя партии через заявление о выходе мэра Киева Виталия Кличко из партии в соответствии с законом о государственной службе, Фриз отметила: "Повестка дня будет только завтра, я сейчас говорю, что уже известно".