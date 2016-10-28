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Грынев указал в декларации неполную информацию

Пятница, 28 октября 2016, 21:58

Председатель фракции БПП Игорь Грынев указал не полную информацию в своей электронной декларации.

Как сообщают журналисты программы "Схемы", народный депутат не указал в электронной декларации сделку, на основании которой получил 500 000 гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

В электронной декларации это 14 пункт, который Грынев оставил незаполненным.

"Сведения о расходах и сделках указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года", - говорится в этом пункте.

В то же время Игорь Грынев отметил в пункте 11 электронной декларации полмиллиона гривен дохода от отчуждения движимого имущества и источник дохода.

Ранее в комментарии журналистам программы "Схемы" Гринев отказался сообщить, от продажи какой собственности получил 500 000 гривен.

29 сентября, за два месяца до окончания срока подачи электронных деклараций, Грынев предлагал внести изменения в закон Украины о "О предотвращении коррупции".

В частности, хотел засекретить от общественности целый перечень информации об имуществе депутатов и чиновников, например, предлагал не обнародовать в новых электронных декларациях информацию о наличности, подарках, сведения о ценном движимом имуществе и отменить уголовную ответственность за ошибки в декларациях.

"Украинская правда" в Threads

Темы: БППГрынивдекларации
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