Грынев указал в декларации неполную информацию

Председатель фракции БПП Игорь Грынев указал не полную информацию в своей электронной декларации.

Как сообщают журналисты программы "Схемы", народный депутат не указал в электронной декларации сделку, на основании которой получил 500 000 гривен дохода от отчуждения движимого имущества.

В электронной декларации это 14 пункт, который Грынев оставил незаполненным.

"Сведения о расходах и сделках указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 минимальных заработных плат, установленных на 1 января отчетного года", - говорится в этом пункте.

В то же время Игорь Грынев отметил в пункте 11 электронной декларации полмиллиона гривен дохода от отчуждения движимого имущества и источник дохода.

Ранее в комментарии журналистам программы "Схемы" Гринев отказался сообщить, от продажи какой собственности получил 500 000 гривен.

29 сентября, за два месяца до окончания срока подачи электронных деклараций, Грынев предлагал внести изменения в закон Украины о "О предотвращении коррупции".

В частности, хотел засекретить от общественности целый перечень информации об имуществе депутатов и чиновников, например, предлагал не обнародовать в новых электронных декларациях информацию о наличности, подарках, сведения о ценном движимом имуществе и отменить уголовную ответственность за ошибки в декларациях.