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Террористы "ДНР" планируют разобрать "Стирол" на металлолом - СМИ

Суббота, 29 октября 2016, 04:04
Террористы ДНР планируют разобрать Стирол на металлолом - СМИ

Главарь террористов "ДНР" Александр Захарченко приказал в ближайшее время осуществить демонтаж производственных мощностей одного из крупнейших предприятий Донецкого региона - Горловского химического концерна "Стирол".

Об этом со ссылкой на собственный информированный источник, сообщает Укринформ.

По данным источника, планируется организовать и провести вывоз 90% оборудования и коммуникаций предприятия на металлолом в РФ.

Во избежание акций протеста среди местного населения, процесс ликвидации концерна держится в тайне. Бригады по демонтажу оборудования завозятся из Тореза, Снежного, Шахтерска, сообщает собеседник агентства.

Горловский концерн "Стирол", владельцем которого является бизнесмен Дмитрий Фирташ, к началу Россией военных действий на востоке Украины, насчитывал 14 000 работников. По данным местных СМИ, в июле 2016 на предприятии работали 4000, а в сентябре - уже две тысячи.

В январе текущего года сообщалось, что боевики осуществляют демонтаж и вывозят на территорию России производственные мощности не менее шести предприятий с оккупированных районов Луганской области.

Темы: ДНРпромышленность
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