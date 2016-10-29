Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Жена Ковальчука владеет домом, квартирой, землей, 3 авто и сотнями тысяч евро

Суббота, 29 октября 2016, 10:43
Жена Ковальчука владеет домом, квартирой, землей, 3 авто и сотнями тысяч евро

Первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, которого  называют одним из "серых кардиналов" власти, заполнил электронную декларацию, согласно которой у него есть только гараж в Киеве, остальным движимым и недвижимым имуществом владеет его жена.

Согласно декларации, у Ковальчука есть гараж площадью 82 кв.м. в столице. Его зарплата за 2015 год составила 203,4 тыс.грн, банковских счетов и наличных средств за ним не числится. Ковальчук задекларировал двое часов марки Zenith и Chaumet Paris, а также картину.

Его жена является владельцем квартиры в Киеве в 200 кв.м., более 2 тыс.кв.м. земли в Обуховском р-не, дома в Козине Киевской области в 1143 кв.м. и двух паркомест в Киеве.

У супруги Ковальчука, согласно данным декларации, есть картины, часы, ювелирные изделия и шуба. На нее же записаны три автомобиля - Toyota RAV4 (2003 г.в.), Toyota Landcruiser (2011 г.в.) и Toyota Landcruiser (2014 г.в.).

Кроме того, супруга Ковальчука является конечным бенефициарным владельцем ООО "Клиника генетики репродукции "Виктория". На банковских счетах у нее почти 10 тыс. долларов, наличных - 300 тыс. долларов, 212 тыс. евро и 2,3 млн грн.

Финансовые обязательства по договорам страхования у жены чиновника на 200 тыс. грн.

Интерфакс-Украина

Темы: декларацииАдминистрация президента
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Парламент поддержал создание электронного реестра военнообязанных

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
декларации
Жизнь и полусмерть электронного декларирования в пяти историях
Евроинтеграция: посол ЕС советует Украине возобновить е-декларирование
Обязательное декларирование могут вернуть уже осенью - Арахамия
Последние новости
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
16:41
Неправильно зарегистрированные земельные участки с 2025 года признают бесхозными - Минагрополитики
16:34
видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины
16:31
Нацпарк "Тузловские лиманы" впервые стал убежищем для зимовки краснокнижных малых бакланов
16:25
В "Укрэнерго" рассказали, как удалось избежать отключений электроэнергии этой зимой
16:02
Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены
16:00
Кабмин изменил порядок бронирования военнообязанных работников предприятий ОПК
15:48
видеоВ сеть слили видео о работниках Bihus.Info и наркотиках: Бигус пообещал "террор идиотам"
15:39
Опасность работы и нехватка кадров впервые возглавили рейтинг проблем бизнеса - исследование
15:28
В сумеречной зоне океана ученые обнаружили грибы, выживающие в экстремальных условиях
Все новости...
Реклама: