Жена Ковальчука владеет домом, квартирой, землей, 3 авто и сотнями тысяч евро

Первый замглавы Администрации президента Виталий Ковальчук, которого называют одним из "серых кардиналов" власти, заполнил электронную декларацию, согласно которой у него есть только гараж в Киеве, остальным движимым и недвижимым имуществом владеет его жена.

Согласно декларации, у Ковальчука есть гараж площадью 82 кв.м. в столице. Его зарплата за 2015 год составила 203,4 тыс.грн, банковских счетов и наличных средств за ним не числится. Ковальчук задекларировал двое часов марки Zenith и Chaumet Paris, а также картину.

Его жена является владельцем квартиры в Киеве в 200 кв.м., более 2 тыс.кв.м. земли в Обуховском р-не, дома в Козине Киевской области в 1143 кв.м. и двух паркомест в Киеве.

У супруги Ковальчука, согласно данным декларации, есть картины, часы, ювелирные изделия и шуба. На нее же записаны три автомобиля - Toyota RAV4 (2003 г.в.), Toyota Landcruiser (2011 г.в.) и Toyota Landcruiser (2014 г.в.).

Кроме того, супруга Ковальчука является конечным бенефициарным владельцем ООО "Клиника генетики репродукции "Виктория". На банковских счетах у нее почти 10 тыс. долларов, наличных - 300 тыс. долларов, 212 тыс. евро и 2,3 млн грн.

Финансовые обязательства по договорам страхования у жены чиновника на 200 тыс. грн.

Интерфакс-Украина