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ГПУ начала процедуру заочного осуждения "министра обороны ДНР"

Суббота, 29 октября 2016, 11:46

Генпрокуратура начала процедуру заочного осуждения в отношении гражданина Украины, так называемого министра обороны террористической организации "ДНР".

Как сообщает в субботу пресс-служба Генпрокуратуры, он подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (создание и управление террористической организацией) и ч. 1 ст. 294 УК Украины (организация массовых беспорядков).

Гражданин Украины Х., находясь в г. Донецк, в апреля 2014 года вступил в преступный сговор с другими активными участниками террористической организации "ДНР" по осуществлению управления вооруженными подразделениями этой организации в должности так называемого командующего "народной армией "ДНР" - министра обороны".

В дальнейшем гражданин Х., реализуя отведенную ему роль руководителя вооруженного формирования террористической организации "ДНР", 12.04.2014 организовал массовые беспорядки, что сопровождалось сопротивлением представителям законной власти, погромами и захватом здания прокуратуры Донецкой области.

Шевченковский районный суд Киева 27.10.2016 удовлетворил соответствующее ходатайство органа предварительного расследования, согласованное с прокурором, и дал разрешение на осуществление в отношении подозреваемого Х. специального предварительного расследования в этом уголовном производстве.

Украинская правда

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Темы: ДНРГенпрокуратура
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