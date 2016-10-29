На съезде БПП не обсуждали кандидатуру лидера партии

Вопрос избрания лидера партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность", как и предполагалось, не обсуждался на съезде этой политсилы в субботу.

Об этом сообщил руководитель секретариата партии БПП, народный депутат Максим Саврасов журналистам в субботу в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Сегодня на съезде не обсуждался вопрос относительно руководителя партии. Мы думаем обсудить этот вопрос на одном из следующих съездов", - сказал Саврасов.

Он отметил, что для съезда, на котором будет обсуждаться вопрос избрания руководителя политсилы, будет арендовано большее помещение и туда пригласят журналистов.

По словам Саврасова, съезд принял решение об участии в выборах в объединенные территориальные громады местных организаций партии, которые пройдут 4 декабря, а также в первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 11 и 18 декабря.

В субботу съезд БПП проходил в закрытом режиме без представителей прессы.

Как сообщалось, в августе 2015 года съезд делегатов партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" избрал руководителем политической силы бывшего лидера партии "УДАР", мэра Киева Виталия Кличко.

26 мая 2016 года Кличко написал заявление о сложении полномочий главы партии БПП. Он сообщил, что уже передал заявление на рассмотрение политсовета и съезда партии. При этом мэр Киева не назвал конкретных дат.

3 июня президент Петр Порошенко заявил, что партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность" рассматривает несколько кандидатур на должность нового руководителя политической силы.