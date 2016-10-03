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В ГУР говорят, что ФСБ распространило фейк о журналисте "Укринформа"

Понедельник, 3 октября 2016, 10:56

В Главном управлении разведки называют фейком заявление ФСБ России о том, что журналист "Укринформа" Роман Сущенко разведчик главного управления разведки.

Об этом "Украинской правде" сообщили собеседники в главном управлении разведки.

"Мы не подтверждаем эту информацию, это фейк", - сказал собеседник УП.

"Вы же знаете, что ФСБ всех украинцев, находящихся на территории России, считает потенциальными шпионами", - добавил собеседник.

Адвокат Сущенко Марк Фейгин опроверг заявления ФСБ и отрицает его причастность к шпионской деятельности, передает "Интерфакс".

"Сущенко работал в Париже в качестве корреспондента "Укринформа", он всегда занимался журналистикой. Откуда могли появиться такие обвинения - мне непонятно", - сказал  в понедельник Фейгин.

Как известно, Сущенко  - парижский корреспондент издания "Укринформ", прибыл в Россию по частным делам.

В РФ его задержали и обвинили в шпионаже.

Информация о задержании Сущенко стала известной благодаря российским правозащитникам, которые случайно узнали о том, что украинский журналист содержится в российской тюрьме.

В Укринформе заявили, что все обвинения "в шпионаже" в адрес Романа Сущенко, журналиста с многолетней безупречной профессиональной репутацией, аккредитованного в одной из самых влиятельных стран Евросоюза, которая к тому же является участником "нормандского формата", могут расцениваться лишь как еще один дерзкий и неправомерный акт со стороны РФ в отношении украинских граждан.

ФСБ РФ заявило, что Сущенко якобы является сотрудником главного управления разведки Минобороны Украины.

Оксана Коваленко, УП

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