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У Мосийчука есть старинное оружие, Mercedes и Lexus

Воскресенье, 30 октября 2016, 03:01

Нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук является владельцем коллекции старинного холодного оружия 14-20 века.

Об этом свидетельствует его электронная декларация за 2015 год.

Также он задекларировал 5 картин и две иконы 18  века.

У Мосийчука есть два автомобиля: Mercedes GL450 2008 года за 132 тыс гривен и Lexus LX570 2008 года за 149 тыс гривен.

Кроме того, нардеп задекларировал ноу-хау "Черные человечки" (название подразделения добровольцев).

Зарплата Мосийчука за прошлый год составила 58 777 гривен, средства, связанные с выполнением депутатских полномочий – 85 559 гривен, доход от отчуждения движимого имущества – 149 000 гривен.

Нардеп указал в декларации 145 тыс. евро, 183 тыс. долларов и 780 тыс. гривен наличными.

В декларации указано, что ни у Мосийчука, ни у членов его семьи нет недвижимости.

Темы: декларацииМосийчук
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