Экс-замглавы Нацбанка: триллиона гривен наличных нет в Украине

Экс-замглавы Нацбанка Владислав Рашкован заявляет, что триллиона гривен наличности нет в Украине.

На своей странице в Facebook он написал, что весь запас гривневых средств в Украине (объём денежной базы), включающий наличные, кассы банков и гривневые корсчета в НБУ, в сентябре 2016 года составлял 355 млрд грн.

Объем гривневой наличности (М0) вне банков составил около 290 млрд грн.

"Нет никакого триллиона гривен наличностью, никогда не было (не напечатали ещё и не напечатают), как, возможно, и многих других наличных тугриков, указанных в декларациях. Вопрос, зачем такие цифры показывают, достаточно интересен", - отметил Рашкован.

Как сообщалось, экс-комбат "Айдара" и народный депутат от фракции "Воля Народа" Сергей Мельничук указал в декларации за 2015 год один триллион гривен наличными (более $38 млдр).

Украинская правда