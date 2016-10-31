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У Яценюка объяснили, почему он не подал декларацию

Понедельник, 31 октября 2016, 08:43

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк заполнит электронную декларацию до 1 апреля 2017 года.

Об этом сообщили в пресс-службе "Народного фронта".

"Лидер "Народного фронта", премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк, а также министры правительства Арсения Яценюка и их заместители, уволенные до 1 сентября 2016 года, должны подать электронные декларации до 1 апреля 2017 года. Это соответствует решению Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции "О начале работы системы подачи и обнародования деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления" от 10 июня 2016 года", - отметили в НФ.

В партии отметили, что согласно документу, чиновники, которые прекратили занимать должности до 1 сентября 2016 года, должны подать декларации в соответствии с Законом Украины "О предотвращении коррупции" в течение 60 дней с начала второго этапа подачи е-деклараций - то есть до 1 апреля 2017 года.

Как известно, в своей бумажной декларации за 2015 год Яценюк задекларировал почти 2 миллиона гривен собственного дохода.

Украинская правда

Темы: Яценюкдекларации
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