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Соболев: кто не был в бизнесе, а показал миллионы, пусть уже идет в НАБУ

Понедельник, 31 октября 2016, 12:23

Чиновники и депутаты, которые никогда не занимались бизнесом, должны объяснить большое состояние, вписанное в декларации.

Об этом заявил во время заседания Согласительного совета председатель антикоррупционного комитета, нардеп Егор Соболев.

"Обязанность подать свою декларацию через интернет является лишь первым этапом наших обязанностей. Теперь, гораздо важнее объяснить это имущество", - сказал он.

Соболев напомнил, что "бремя объяснения" лежит на чиновниках.

"Я прошу всех людей, которые ни дня не были в бизнесе, которые никогда не были нигде кроме политики первыми прийти в Антикоррупционное бюро и начать давать объяснения, откуда появились миллионы долларов наличными, откуда появились элитные дома и все другие прекрасные вещи, которые вы вписали ", - сказал он.

Как известно, 30 октября закончилась подача электронных деклараций украинских чиновников.

Срок подачи электронных деклараций истек, но семь народных депутатов не отчитались о своем имуществе.

Александр Шумилин, УП

Темы: декларацииНАБУкоррупция
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