OCCRP показал люксжизнь экс-чиновника ГПУ и связи с Грановским

Международные журналисты-расследователи OCCRP рассказали о богатой жизнь и зарубежной недвижимости бывшего первого заместителя Генпрокурора Украины Николая Герасимюка, его переписке с нардепом Грановским в деле Sky Mall и его деятельности в качестве помощника Грановского.

Об этом говорится в расследовании журналистов Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP - Organized Crime and Corruption Reporting Project).

Герасимюк работал в ГПУ, а затем у Грановского

Бывший первый заместитель генерального прокурора Украины Николай Герасимюк (июнь-декабрь 2014) на имя жены покупал недвижимость в Европе. Генпрокурором в это время был Виталий Ярема.

Как говорится в расследовании, в августе 2014 влиятельный бизнесмен, а ныне народный депутат от БПП Александр Грановский переписывался с Герасимюком по скандальному делу о праве собственности на ТРЦ Sky Mall в Киеве. Эстонский бизнесмен утверждал, что инвестировал в проект около $120 млн.

После увольнения из ГПУ Герасимюк работал штатным помощником нардепа Грановского - с февраля по апрель 2015 года.

Герасимюк заявляет, что его работа помощником у Грановского не имеет отношения к делу Sky Mall.

Как известно, Грановского обвиняют в том, что он отобрал ТРЦ Sky Mall у эстонского бизнесмена.

Что касается недвижимости Герасимюка, то журналисты узнали, что он перевел через компанию Itaco Alliance S.A (основана на Сейшелах в июле 2014) тысячи долларов для покупки строительного оборудования.

В расследовании также говорится о том, что $ 500 тысяч долларов семья Герасимюк перевела через оффшоры в Словакию и Хорватию для покупки недвижимости.

OCCRP показали дом Герасимюка в Хорватии OCCRP

Кроме того $100 тысяч долларов они перечислили по той же схеме на обучение дочери в Великобритании в 2013-2014 годах, утверждается в расследовании.

В распоряжении OCCRP оказались электронные письма, свидетельствующие о том, что Герасимюку предлагали взятки за отзыв обвинений против соратников Януковича. Его также связывают с имущественными спорами стоимостью в десятки миллионов долларов.

Также OCCRP рассказывает о переписке между Герасимюком и корреспондентом, указанным как "Сhina town". Последний обращался к Герасимюку от имени Армена Саркисяна, бизнесмена из Горловки, который предлагал Герасимюку 500 тысяч долларов за свое освобождение из тюрьмы. Саркисяна подозревали в организации "титушок", которые били активистов во время Революции достоинства на Майдане.

При этом в переписке с Герасимюком обсуждалась сумма и условия передачи взятки.

Позже тот же корреспондент "China town" посылал Герасимюку письмо с документами о "деятельности Киевской прокуратуры против моей фирмы и семьи". Прикрепленные к письму документы касались дела против юридической фирмы "Лавринович и партнеры", которая принадлежит Максиму Лавриновичу, сыну экс-министра юстиции времен Януковича Александра Лавриновича.

В свою очередь Максим Лавринович заявил OCCRP, что ни он, ни его фирма никогда не имели ничего общего ни с этой перепиской, ни с корреспондентом под именем "Chinatown".

"Мы серьезная компания и никогда не имели никакого отношения к взяткам", - сказал Максим Лавринович.

Также в расследовании OCCRP речь идет о бывшем народном депутате от "Батькивщины" Романе Забзалюке.

В 2014 и 2015 годах Забзалюк перевел как минимум $ 735 тысяч на счета в Венгрии, принадлежащие ему и двум его парламентским помощникам. Согласно открытым данным венгерских реестров, Забзалюк и его бывшие помощники, Юлия Конина и Анатолий Петлюк, вложил средства в дом под Будапештом, а также фирму, расположенную в центре Будапешта.

Напомним, Забзалюк в Верховной Раде 7 созыва был членом антикоррупционного комитета.

Также в расследовании OCCRP говорится о бывшем главе Госэкспортконтроле Юрие Терещенко, который в декабре 2014 года приобрел в центре Лондона однокомнатные апартаменты за £ 332 тысяч.