САП подозревает, что беглец Онищенко получил гражданство РФ

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко мог получить гражданство России.

Об этом на своей странице в Facebook написал председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Проверяем информацию о получении украинским народным депутатом Онищенко паспорта гражданина Российской Федерации, поэтому, не дожидаясь решения Интерпола сегодня мной как старшим прокурором - процессуальным руководителем согласовано и направлено компетентным органам Российской Федерации запрос о международной правовой помощи с целью дальнейшей его выдачи украинской стороне", - написал он.

"С нетерпением жду возвращения этого горе-избранника, хотя и не ожидаю от страны-агрессора быстрого рассмотрения запроса", - добавил Холодницкий.

Как известно, еще 5 июля Верховная Рада дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест депутата Онищенко. Впрочем, на момент голосования избранник уже бежал за границу.

Народный депутат обвиняют в организации схемы по перепродаже купленного в госкомпаний газа своим же фирмам по заниженным ценам. Убытки оцениваются в сумму более 1,6 миллиарда гривен.

Ранее объявленный в розыск, подозреваемый в растрате депутат Александр Онищенко из Лондона заявил, что президент Петр Порошенко пытался через него купить телеканал "112 Украина".

Украинская правда