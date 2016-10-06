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Онищенко ответил Холодницкому о российском гражданстве

Четверг, 6 октября 2016, 18:18

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявляет, что не получал гражданство РФ.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

Онищенко отметил, что сейчас находится в Лондоне.

На вопрос, получал ли он гражданство РФ, Онищенко ответил "нет, конечно".

При этом заявление Холодницкого он прокомментировал: "Он же балабол, я говорю".

"Он обещал в октябре дело в суд передать. Ну и много чего обещал раньше", - сказал Онищенко.

Как известно, председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Онищенко мог получить гражданство России.

*Ранее в новости приводилась цитата "Он дурак, я говорю", которую озвучил Онищенко. Позже он попросил заменить слово "дурак" на "балабол".

Украинская правда

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Темы: ОнищенкоХолодницкийРосcия
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