Онищенко ответил Холодницкому о российском гражданстве

Депутат от "Воли народа" Александр Онищенко заявляет, что не получал гражданство РФ.

Об этом он сказал в комментарии "Украинской правде".

Онищенко отметил, что сейчас находится в Лондоне.

На вопрос, получал ли он гражданство РФ, Онищенко ответил "нет, конечно".

При этом заявление Холодницкого он прокомментировал: "Он же балабол, я говорю".

"Он обещал в октябре дело в суд передать. Ну и много чего обещал раньше", - сказал Онищенко.

Как известно, председатель специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Онищенко мог получить гражданство России.

*Ранее в новости приводилась цитата "Он дурак, я говорю", которую озвучил Онищенко. Позже он попросил заменить слово "дурак" на "балабол".

Украинская правда