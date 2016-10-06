Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

173 военных погибли в Донбассе с начала года - Полторак

Четверг, 6 октября 2016, 21:50
173 военных погибли в Донбассе с начала года - Полторак

С начала года на Донбассе погибли 173 украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны, цитируя слова главы ведомства Степана Полторака.

"На сегодняшний день Россия продолжает политику целенаправленной эскалации конфликта. С началу 2016 года российские оккупационные войска более 12 000 раз нарушили режим прекращения огня, что привело к гибели 173 военнослужащих", - сообщил министр на встрече с руководителем главного штаба обороны ВС Швеции Денисом Гуленспоре.

"А на территории Украины незаконно находится 6000 военнослужащих ВС РФ", - добавил он.

Украинская правда

Темы: МинобороныПолторакВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Минобороны
Пустой "Львовский арсенал". Как ВСУ за 1,5 миллиарда не получили ни одной мины
Что не так с лицензированием для производителей касок и бронежилетов, и как это влияет на обороноспособность государства
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
Последние новости
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
17:09
Apple впервые за 13 лет опередила Samsung в поставках смартфонов
17:04
BBC: США нанесли новые удары по хуситам и показали изъятое у них оружие
16:43
В Раде разблокировано подписание законопроекта о легализации медицинского каннабиса – нарде
Все новости...
Реклама: