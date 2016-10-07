Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Савченко пыталась встретиться в Донецке с Захарченко - журналист

Пятница, 7 октября 2016, 15:22

Депутат Надежда Савченко пыталась проникнуть на оккупированную территорию Донецкой области для встречи с главарем боевиков Александром Захарченко.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист, бывший дончанин Алексей Мацука.

По его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад  "по тропам" из Красногоровки.

Сейчас нардеп находится в Лондоне на форуме "Женщины мира".

В комментарии УП пресс-секретарь Савченко Татьяна Проторченко отказалась подтверждать или опровергать эту информацию.

"Я не знаю о чем говорит этот человек (Алексей Мацука - УП). Вся ее (Савченко - УП) деятельность расписана на" Фейсбуке ", если кто-то что-то себе там думает, пусть сопоставляет хотя бы даты с тем, что происходило. Она была в ПАСЕ, она была в Европе", - заявила Проторченко.

На уточняющий вопрос, опровергает ли она эту информацию, Проторченко добавила: "Я ничего не опровергаю и ничего не подтверждаю. Я не знаю, этого человека, и то, что он написал. Я не могу комментировать то, о чем я не знаю и впервые от вас слышу ".

Как известно, Савченко заявляла, что считает необходимыми прямые переговоры с главарями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР".

В интервью "Украинской правде" Савченко рассказывала, что, прежде всего, стремится встретиться с Захарченко и Плотницким с целью обмена пленными и даже для этого сама готова сдаться в плен.

"Если есть доверие, то мы будем обмениваться людьми (...) Я просто хочу, чтобы в них проснулась смелость. Я хочу, чтобы они дошли до того, что они что-то могут, а не только быть марионетками. И если бы мне сейчас сказали: "Надя, ты снова идешь к нам в плен, но мы отдаем всех твоих", я бы уже была там. И я хочу, чтобы они сделали это так же", - сказала Савченко.

Марьяна Пьецух, УП

Темы: Савченко Надежда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Все новости...
Савченко Надежда
Суд вернул дело против Савченко и Рубана
Надежде Савченко вручили подозрение из-за поддельного COVID-сертификата
Надежду Савченко поймали в аэропорту с поддельным ковид-сертификатом
Последние новости
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путни вспомнил об отказе Украины договариваться и начал ругаться: "Все бы давно закончилось"
17:44
фотоВ Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:40
Shell приостановила весь транзит по Красному морю из-за риска эскалации конфликта с хуситами - WSJ
17:34
Данилов о выборах в США: россияне уже однажды думали, что "Трамп наш"
17:34
Более уникален, чем отпечаток пальца: ученые создали систему аутентификации на основе выдоха
17:30
Путин признал, что Россия ставит мировые рекорды по зерну за счет оккупированных территорий
17:14
Штрафы за нарушение комендантского часа: Рада не поддержала закон
17:13
Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной
17:12
Пухлина зменшилася на 90%: вчені випробували на мишах новий спосіб лікування раку сечового міхура
Все новости...
Реклама: