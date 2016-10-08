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Савченко говорит, что не пыталась встретиться с Захарченко

Суббота, 8 октября 2016, 18:43

Народный депутат от "Батькивщины" Надежда Савченко опровергает информацию о своей попытке встретиться с лидером боевиков "ДНР" Александром Захарченко.

"Нет, это не так, это какие-то выдумки журналиста", - сказала она в эфире канала "112 Украина".

"Я уже полтора месяца не была в зоне АТО. Сейчас у меня идут зарубежные поездки, и я даже не успеваю быть в парламентской работе", - отметила Савченко.

В то же время она сказала, что переговоры о встрече "идут постоянно".

"В Красногоровке я была не один раз, я проезжала всю серую зону, но это не была попытка поехать на другую сторону и встретиться с Захарченко. Такие переговоры идут постоянно, но встреч не происходит. Если будет происходить когда-то встреча, мы об этом скажем" , - пообещала она.

Как сообщалось, в пятницу журналист Алексей Мацука заявил, что, по его информации, Савченко пыталась попасть в Донецк несколько недель назад "тропами" через Красногоровку для встречи с Захарченко.

Украинская правда

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Темы: Савченко НадеждаДНР
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