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Уголовный розыск возглавил экс-глава Нацполиции Ровенской области

Четверг, 10 ноября 2016, 23:19

Начальником Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины назначили генерала полиции третьего ранга Сергея Князева.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, ранее он возглавлял Главное управление Национальной полиции в Ривненской области.

Кроме того, начальником Главного управления Национальной полиции в АР Крым и городе Севастополе назначили генерала полиции третьего ранга Анатолия Бахчиванжи.

До этого он работал в должности советника в Департаменте обеспечения деятельности председателя Национальной полиции Украины.

Как известно, начальником Главного управления Нацполиции Одесской области стал генерал полиции третьего ранга Дмитрий Головин, ранее возглавлявший Департамент уголовного розыска Национальной полиции Украины.

Украинская правда

Темы: полициякадры
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