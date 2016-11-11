Суд обязал МВД рассказать, кого награждали именным оружием

Высший админсуд подтвердил противоправность отказа Министерства внутренних дел предоставить агентству "Украинские новости" информацию о перечне лиц, награжденных именным оружием в 2014-2015 годах.

Об этом говорится в определении суда от 28 октября, сообщает агентство.

В марте текущего года агентство обратилось в МВД с запросом о предоставлении информации о награждении именным оружием граждан. Министерство отказалось удовлетворить этот запрос, отметив, что соответствующая информация содержит персональные данные и не подлежит разглашению.

Суды предыдущих инстанций признали противоправным отказ МВД и решили, что запрашиваемая информация не является информацией с ограниченным доступом, поэтому у министерства отсутствуют законодательно мотивированные основания для отказа в ее предоставлении.

МВД назвало эти решения нарушением норм материального и процессуального права и подало кассацию в Высший админсуд.

Но Высший админсуд решил, что жалоба МВД является необоснованной и отказался рассматривать иск, тем самым признав законность решений судов предыдущих инстанций.

Решение обжалованию не подлежит.

Как известно, в мае Окружной админсуд Киева признал противоправным отказ МВД предоставить агентству эту информацию и обязал МВД повторно рассмотреть указанные запросы агентства с учетом выводов суда.

При этом в мотивировочной части решения суд подчеркнул, что государственная награда, в том числе и огнестрельным оружием, – это всегда публичное выражение поощрения гражданина государством и поэтому информация о награжденных лицах по своей природе публична и доступ к ней не может быть ограничен.

"Украинские новости" пытаются также "отсудить" списки награжденных огнестрельным оружием у Министерства обороны.

Ранее народный депутат Сергей Лещенко сообщил, что министр внутренних дел Арсен Аваков отказался предоставлять информацию на его депутатский запрос о том, кому из народных депутатов он подарил огнестрельное оружие.

В свою очередь вице-спикер Оксана Сыроид на днях заявила, что МВД рассылает получателям такого оружия просьбы написать заявление об отказе раскрывать информацию об этом награждении. Сыроид также обнародовала соответствующие бланки об отказе, которые предлагается заполнить владельцу наградного оружия.

В расследовании программы "Наші гроші с Денисом Бигусом" речь шла о том, что МВД под руководством Авакова за 2,5 года раздарило более тысячи единиц оружия, среди которого штурмовые винтовки, автоматы Калашникова и пулеметы.