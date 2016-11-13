"Пересечники" продолжают блокировать дороги возле "Ужгорода" и "Солотвино"

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией продолжили акцию препятствования движению на дорогах, ведущих к пунктам пропуска "Ужгород" на границе со Словакией, и "Солотвино" - на границе с Румынией.

Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба Госпогранслужбы.

Для отслеживания ситуации на месте находятся представители Национальной полиции.

В сообщении также отмечается, что в субботу аналогичная акция несколько часов проходила перед автомобильным пунктом пропуска "Рава-Русская".

Госпогранслужба просит граждан учесть данную информацию при планировании поездок через вышеуказанные пункты пропуска.

Как известно, 12 ноября дороги к пунктам пропуска в направлении Польши, Румынии и Словакии перекрыли участники акций протеста, которые хотят добиться увеличения срока транзита на ввоз транспортных средств на территорию Украины.

В субботу акции проходили на подъездах к пунктам пропуска "Ужгород" (граница со Словакией) и "Солотвино" (граница с Румынией) и "Рава-Русская" (граница с Польшей).

По факту блокирования транспортных коммуникаций участниками акции "Пересечка" на границе со Словакией и Румынией начато уголовное производство.

Украинская правда