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"Пересічники" продовжують блокувати дороги біля "Ужгорода" і "Солотвино"

Неділя, 13 листопада 2016, 09:54
Пересічники продовжують блокувати дороги біля Ужгорода і Солотвино

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією продовжили акцію перешкоджання руху на дорогах, які ведуть до пунктів пропуску "Ужгород", що на кордоні зі Словаччиною, та "Солотвино" – на кордоні з Румунією.

Про це повідомляє в неділю прес-служба Держприкордонслужби.

Для відслідковування ситуації на місці перебувають представники Національної поліції.

У повідомленні також зазначається, що в суботу аналогічна акція декілька годин проходила перед автомобільним пунктом пропуску "Рава-Руська".

Держприкордонслужба просить громадян врахувати дану інформацію під час планування поїздок  через вищевказані пункти пропуску.

Як відомо, 12 листопада дороги до пунктів пропуску у напрямку Польщі, Румунії та Словаччини перекрили учасники акцій протесту, які хочуть домогтися збільшення терміну транзиту на ввезення транспортних засобів на територію України. 

Акції в суботу проходили на під’їздах до пунктів пропуску "Ужгород" (кордон зі Словаччиною), "Солотвино" (кордон з Румунією) та "Рава-Руська" (кордон з Польщею). 

За фактом блокування транспортних комунікацій на кордоні зі Словаччиною та Румунією розпочато кримінальне провадження.

Українська правда

Теми: кордонавто
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