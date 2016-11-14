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ГСЧС: Непогода обесточила в Украине около тысячи населенных пунктов

Понедельник, 14 ноября 2016, 02:59

Из-за неблагоприятных погодных условий 12-13 ноября были обесточены 955 населенных пунктов в 11 областях.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"Для восстановления электроснабжения населенных пунктов задействованы 336 аварийных бригад облэнерго. По состоянию на 21:00 13 ноября осталось восстановить 642 населенных пункта в девяти областях", - сказано в сообщении.

По данным спасателей, больше всего снега - до 50 сантиметров - намело в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях.

В регионах спасатели совершили более 250 выездов для оказания помощи в расчистке автодорог от поваленных деревьев, высвобождения отдельных автомобилей из снежных заносов, добавили в ведомстве.

Всего последствия непогоды ликвидируют более 4500 человек и полторы тысячи единиц техники.

Как сообщили в пресс-центре "Укрзализныци", из-за неблагоприятных погодных условий отставание от графика некоторых поездов, особенно на Львовском направлении, составляет от 30 мин до более 3:00.

Глава Мининфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в ряде областей снежные переметы иногда достигают метровой высоты, частично для проезда фур закрыты дороги Винницкой области, Киевская область закрывает западные подъезды с 6:00 14 ноября. Для большегрузного транспорта закрыты Львовская, Житомирская, Черновицкая (7 районов), Хмельницкая и Тернопольская области.

Аэропорты Украины работают в штатном режиме, морские порты под постоянным контролем.

Темы: погода
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