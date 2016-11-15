Сюмар требует от СБУ выяснить, кто из депутатов летает в Москву через Минск

Депутат от "Народного фронта" Виктория Сюмар требует от СБУ выяснить, кто из депутатов летает в Москву, пересадкой через Минск.

Об этом она заявила, выступая в Верховной Раде во вторник.

"Ира Геращенко вчера говорила, что она знает многих коллег, которые в Минске пересаживаются (на самолет) на Москву. Считайте это моим депутатским запросом в Службу Безопасности Украины. Кто это делает? Кто туда летает? И за что? И за какие деньги здесь в Киеве нам пытаются принести все эти мины?" – заявила она, демонстрируя осколок мины, привезенный из зоны АТО.

Депутат также пообещала, что в случае, если в Киеве будут раздаваться выстрелы, она станет рядом с полицией, поскольку "это будут стрелять не активисты, это будут стрелять агенты".

"Потому что нет большей чести, чем умереть за свою страну. А бороться за власть, используя деньги врага, нанимая людей с оружием, обманывая их – это наверное самый большой грех, который может быть в жизни. И не будет ему прощения", – сказала Сюмар.

Как известно, в понедельник во время согласительного совета парламента депутат Олег Ляшко обвинил главу фракции "Оппозиционный блок" Юрия Бойко в том, что он регулярно летает в Москву для согласования своей деятельности с Кремлем. В ответ Бойко набросился на Ляшко с кулаками.

Ранее журналисты Слідство.інфо выяснили, что чартерные рейсы из Киева в Москву через Беларусь осуществляет авиакомпания "Бизнес-Эйрлайнз", связанная с офшорами президента Петра Порошенко.

Прямое авиасообщение между Украиной и Россией отменено.

Ранее сообщалось, что во вторник в Киеве запланированы массовые акции. Людей на них, в том числе, нанимали за деньги в соцсетях.

Олег Шанковский, УП