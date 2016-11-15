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Ляшко: Шухевича пытались вынудить инициировать импичмент Порошенко

Вторник, 15 ноября 2016, 13:47
Ляшко: Шухевича пытались вынудить инициировать импичмент Порошенко

Председатель Радикальной партии Олег Ляшко утверждает, что депутата от его фракции Юрия Шухевича пытались принудить инициировать начало процедуры импичмента президента.

Об этом он сообщил журналистам, сообщают "Украинские новости".

"Это была низкая попытка использовать пожилого человека и всучить ему документы на импичмент президента", – сказал Ляшко.

Он заявил, что во время предоставления слова с трибуны Шухевичу, сопровождавший его депутат от фракции "Батькивщина" Сергей Евтушок и неизвестные пытались передать Шухевичу проект постановления об импичменте для оглашения.

После пресечения такой попытки депутатами РП документ был изъят и продемонстрирован остальным депутатам.

После этого инцидента произошел конфликт депутатов с неизвестным, которого радикалы обозначили как помощника бывшего главы Администрации президента и кума президента России Владимира Путина Виктора Медведчука.

На фото видно, что Ляшко демонстрировал своим коллегам документ, при этом что-то эмоционально им объясняя.

Документ является проектом постановления Рады, в котором предлагается начать процедуру импичмента Порошенко, а также создать временную следственную комиссию по расследованию действий президента.

 

"1. Начать процедуру устранения Порошенко П.А. с поста Президента Украины в порядке импичмента. 2. Создать Специальную временную следственную комиссию по расследованию действий Президента Украины Порошенко П.А. в составе народных депутатов Украины, предложенных фракциями и депутатскими группами Верховной Рады Украины. 3. Включить в состав специальной следственной комиссии специального прокурора и специальных следователей, предложенных депутатскими фракциями и группами ВР", – говорилось в проекте документа.

 

Ляшко заявил о намерении передать документ в правоохранительные органы.

Как известно, во вторник утром спикер Андрей Парубий объявил, что Шухевич будет выступать от имени фракции "Батькивщина". Ляшко возмутился этим и не допустил выступления Шухевича.

Также стало известно, что вероятный помощник Медведчука получил пропуск в Раду после ходатайства Тимошенко к руководителю Аппарата парламента. Именно этот человек якобы пытался использовать Шухевича для провокативных заявлений.

Позднее депутаты от Радикальной партии вышли на трибуну, и Ляшко заявил, что на Шухевича готовится покушение и призвал СБУ обеспечить ему охрану.

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Темы: Ляшко ОлегПорошенкоимпичментТимошенкоМедведчук
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