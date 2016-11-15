Рада приняла закон о возвращении средств обманутым вкладчикам

Верховная Рада приняла в целом законопроект, который будет способствовать защите прав физических лиц, которые были обмануты посредством банков, в том числе физических лиц - клиентов ПАО "Банк Михайловский".

За законопроект №5390, автором которого выступил президент Петр Порошенко, проголосовало 285 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, законом предлагается приравнять к вкладу средства, привлеченные от населения в качестве займа или вклада в небанковское финансовое учреждение через поверенный по соответствующему договору банк.

Гарантироваться к возмещению будут средства в том случае, если на день вступления в силу этого закона поверенный банк был признан неплатежеспособным.

Кроме того, законопроектом также предусматривается поручить Фонду гарантирования вкладов тщательно изучить документы по каждому физическому лицу, которое приравнено к вкладчику, и не позднее 20 рабочих дней со дня вступления в силу данного закона начать выплату возмещения средств.

Фонд гарантирования вкладов наделяется правом представлять требования к небанковским финучреждениям, которые привлекали средства от населения.

Средства, взимаемые с таких небанковских финучреждений, будут включаться в ликвидационную массу соответствующего банка.

Законопроектом предлагается установить для финучреждений запрет на привлечение средств населения с обязательством по их возврату, в том числе путем получения займа, в случае, если это прямо не предусмотрено законом о деятельности соответствующего финучреждения.

Напомним, в августе вкладчики банка "Михайловский" уже перекрывали движение по улице Крещатик.

Также они пикетировали здание, где размещен Фонд гарантирования вкладов по адресу Сечевых стрельцов 17 в Киеве.

В августе Порошенко пообещал вкладчикам банка "Михайловский", что глава этого финансово-кредитного учреждения будет осужден, украденные деньги будут найдены и использованы для выплат вкладчикам.

В мае в банк "Михайловский" была введена внешняя администрация. Позже стало известно, что за день до этого банк продал свои кредиты другим финкомпаниям.

23 мая правление Национального банка приняло решение об отнесении ПАО "Банк Михайловский" в категорию неплатежеспособных.

В июле Фонд гарантирования вкладов начал ликвидацию банка.

Прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельцасети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТОЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка "Михайловский", в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала.

Национальный банк оценил нанесенные владельцем банка "Михайловский" Виктором Полищуком убытки в 23 млрд гривен.

Подробнее о том, что произошло с банком "Михайловский" можно почитать в материале "Экономической правды".

Как известно, 15 ноября в Киеве проходит ряд протестных акций, в том числе с требованием вернуть деньги вкладчикам банка "Михайловский".

Журналисты сообщали о признаках проплачености митингов. В частности, в Мариинском парке были замечены "титушки".

Также 15 ноября "Оппоблок" объявил о проведении акций протеста. Партия "Батькивщина" заявила о "кризисе власти".

Экономическая правда