ОБСЕ выяснила, сколько платили митингующим под НБУ

Участники митинга под Национальным банком Украины рассказали наблюдателям ОБСЕ, что за участие в демонстрации им заплатят сумму, равную в эквиваленте 10 долларам США.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 14 ноября.

В Киеве члены Миссии наблюдали за массовым собранием рядом со зданием Национального банка Украины, которое было организовано политической партией "За жизнь". По их данным на митинге присутствовало около 1200 человек (70% из которых - пожилые женщины).

Протестующие временно заблокировали улицу перед зданием банка. Члены Миссии видели, что край толпы стояли примерно 20-30 молодых мужчин в гражданской одежде, которые останавливали людей, пытавшихся покинуть демонстрацию, и спрашивали их, куда они направляются. Эти молодые также остановили наблюдателей, заявив, что они являются членами "группы быстрого реагирования" политической партии "За жизнь".

Два демонстранта порознь рассказали наблюдателям, что за участие в демонстрации им заплатят сумму, равную в эквиваленте 10 долларам США.

Как сообщалось, в Киеве утром 15 ноября проходили сразу несколько митингов под правительственными зданиями. В частности, со стороны Верховной Рады на дороге на улице Грушевского собралось несколько сотен человек с флагами "Хватит! Время действовать", а напротив НБУ на улице Институтской стояли люди с флагами "За жизнь" партии Евгения Мураева и инициативы "5.10" Геннадия Балашова.

Журналисты и пользователи соцсетей сообщали о том, что несколько разрозненных митингов возле Верховной Рады и Национального банка выглядят очень организованными. Им предшествовали сообщения о поиске людей для митингов за деньги.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.