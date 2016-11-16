Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ выяснила, сколько платили митингующим под НБУ

Среда, 16 ноября 2016, 03:19

Участники митинга под Национальным банком Украины рассказали наблюдателям ОБСЕ, что за участие в демонстрации им заплатят сумму, равную в эквиваленте 10 долларам США.

Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ по 14 ноября.

В Киеве члены Миссии наблюдали за массовым собранием рядом со зданием Национального банка Украины, которое было организовано политической партией "За жизнь". По их данным на митинге присутствовало около 1200 человек (70% из которых - пожилые женщины).

Протестующие временно заблокировали улицу перед зданием банка. Члены Миссии видели, что край толпы стояли примерно 20-30 молодых мужчин в гражданской одежде, которые останавливали людей, пытавшихся покинуть демонстрацию, и спрашивали их, куда они направляются. Эти молодые также остановили наблюдателей, заявив, что они являются членами "группы быстрого реагирования" политической партии "За жизнь".

Два демонстранта порознь рассказали наблюдателям, что за участие в демонстрации им заплатят сумму, равную в эквиваленте 10 долларам США.

Как сообщалось, в Киеве утром 15 ноября проходили сразу несколько митингов под правительственными зданиями. В частности, со стороны Верховной Рады на дороге на улице Грушевского собралось несколько сотен человек с флагами "Хватит! Время действовать", а напротив НБУ на улице Институтской стояли люди с флагами "За жизнь" партии Евгения Мураева и инициативы "5.10" Геннадия Балашова.

Журналисты и пользователи соцсетей сообщали о том, что несколько разрозненных митингов возле Верховной Рады и Национального банка выглядят очень организованными. Им предшествовали сообщения о поиске людей для митингов за деньги.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что 15 ноября акциями протеста обманутых вкладчиков банков стартует Кремлевский план "Шатун" по дестабилизации ситуации в Украине.

Темы: ОБСЕакцииКиев
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

видео"Казус Безуглой": Стефанчук снова отказался вносить постановление в повестку дня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
19:01
Ученые "научили" ИИ имитировать почерк человека: может писать на английском и французском
18:58
Россияне распространяют фейковое видео о "выстреле в работника ТЦК"
18:46
Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины
18:41
фотоЕсть сомнения относительно возраста: умершего пса Бобби лишили титула "старейшего в мире"
18:22
Минвосстановления готовит долгосрочные льготы для бизнеса в пострадавших от войны регионах
18:20
В мире сокращается потребление табака - исследование ВОЗ
18:18
Немецкая оппозиция внесет на голосование в Бундестаге предоставление Украине Taurus
18:04
Орбан решил, что помощь 50 млрд евро для Украины "нарушает интересы ЕС"
17:53
В Николаеве спасатели вытащили из реки собаку, которая провалилась под лед
17:47
Путин заявил, что, если бы не Украина, война "давно бы закончилась"
Все новости...
Реклама: