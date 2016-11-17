В БПП возмущены, что нужно "клянчить" снять неприкосновенность с Новинского
Во фракции БПП возмущены решением регламентного комитета, который отложил решение о снятии неприкосновенности с народного депутата от Оппоблока Вадима Новинского.
Об этом выступая в Раде заявил народный депутат от БПП Степан Барна.
"Мы все говорим о равенстве перед законом. Генеральный прокурор не должен клянчить у депутатов снятия неприкосновенности особенно у ригов (Партия регионов) или других, кто причастен к преступлениям на Майдане", - сказал он.
По словам Барны, фракция требует не прятаться за неприкосновенностью и добровольно отказаться от нее.
Как известно, в среду регламентный комитет Рады, который должен утвердить или отклонить представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, отложил вопрос Новинского.
Новинский подозревается в давлении на покойного митрополита УПЦ МП Владимира в интересах экс-президента Виктора Януковича. Также его подозревают в незаконном ограничении свободы Александра Драбинко, который был помощником митрополита Владимира.
Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".