В БПП возмущены, что нужно "клянчить" снять неприкосновенность с Новинского

Во фракции БПП возмущены решением регламентного комитета, который отложил решение о снятии неприкосновенности с народного депутата от Оппоблока Вадима Новинского.

Об этом выступая в Раде заявил народный депутат от БПП Степан Барна.

"Мы все говорим о равенстве перед законом. Генеральный прокурор не должен клянчить у депутатов снятия неприкосновенности особенно у ригов (Партия регионов) или других, кто причастен к преступлениям на Майдане", - сказал он.

По словам Барны, фракция требует не прятаться за неприкосновенностью и добровольно отказаться от нее.

Как известно, в среду регламентный комитет Рады, который должен утвердить или отклонить представление ГПУ о снятии депутатской неприкосновенности, отложил вопрос Новинского.

Новинский подозревается в давлении на покойного митрополита УПЦ МП Владимира в интересах экс-президента Виктора Януковича. Также его подозревают в незаконном ограничении свободы Александра Драбинко, который был помощником митрополита Владимира.

Больше о деле по Новинскому читайте в статье "И смех, и грех. Почему ГПУ заинтересовалась Новинским".

Татьяна Кусок, УП