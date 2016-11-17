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Новинского защищает подчиненный Захарченко-фигуранта дела

Четверг, 17 ноября 2016, 13:41

Интересы депутата Вадима Новинского на заседании комитета по снятию его неприкосновенности представлял экс-заместитель председателя Главного следственного управления времен Януковича - Олег Татаров.

Татаров занимал должность в системе МВД под руководством Виталия Захарченко в тот момент, когда происходили события, за которые с Новинского пытаются снять неприкосновенность.

 

В представлении Генпрокуратуры речь идет о попытке захватить власть в УПЦ МП, составной частью которой стало похищение монахинь Киево-Печерской Лавры. По информации источников УП, расследованием дела занималось главное следственное управление МВД.

Кроме того, Татаров во время Евромайдана неоднократно высказывал позицию МВД по протестам. На встрече с послами стран Евросоюза он уверял, что майдановцы могли стрелять сами по себе, так как милиция "оружия не использует".

 

Он также оправдывал применение силы к протестующим.

Татаров был заместителем председателя Главного следственного управления МВД до 2014 года.

Украинская правда

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Темы: Новинский
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