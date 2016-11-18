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Парасюк просит СБУ запретить въезд российскому рэперу L'one

Пятница, 18 ноября 2016, 11:29

Депутат Владимир Парасюк обратился с запросом к главе Службы безопасности Украины о запрете въезда в Украину российскому артисту Горозии Левану Эмзаровичу

Его зачитала заместитель главы Верховной Рады Оксана Сыроид.

Леван Горозия, который родился в Красноярске в 1983 году, известен как рэпер L'one.

Недавно у него были концерты в Украине: 3 ноября – в Полтаве, 4 ноября – в Харькове, 5 ноября – в Днепре, 6 ноября – в Киеве. У L'one были выступления и в аннексированном Крыму.

 

Футболист Роман Зозуля был недоволен тем, что в Украине выступают артисты, которые откровенно поддерживают Путина, – и украинцы посещают концерты пропутинских звезд, в частности, Тимати и L'one.

На что Леван Горозия заявил, что Зозуле "лучше играть в футбол, чем п***ть", а потом высказал опасение, что ему могут запретить въезд в Украину.

Отметим, что 6 ноября артистке лейбла Black Star Кристине Саркисян – Kristina Si – запретили въезд в Украину сроком на 3 года за посещение Крыма. 5 ноября у нее должен был быть в Киеве концерт. На выезде из Украины у нее возникли проблемы на границе.

Алена Рощенко, УП

Темы: СБУВерховная РадаРосcияПарасюк
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