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Россияне подозревают, что СМИ что-то недоговаривают и отвлекают

Пятница, 18 ноября 2016, 17:31

7% россиян вовсе не доверяют телеканалам, а еще треть доверяет лишь отчасти, доверия к интернету в России еще меньше.

Об этом свидетельствует опрос "Левада-центра", проведенный 21-24 октября.

Информации на основных каналах телевидения россияне больше верят, чем не верят: 12% доверяют в полной мере, 44% – в значительной мере, еще 34% доверяют лишь отчасти, а совершенно не доверяют 7%.

В то же время, к информации, распространяемой в интернете, у граждан России доверия еще меньше: в полной мере доверяют лишь 8%, в значительной мере – 29%, лишь отчасти – 36%, а 10% не доверяют совершенно.

 

Иногда россияне думают, что СМИ что-то недоговаривают или отвлекают их от более важных тем.

Так, недомолвки "очень часто" подозревают 11% опрошенных, "довольно часто" – 36%, а "довольно редко" и" очень редко" – 28% и 15% соответственно.

У 12% зрителей, слушателей и читателей газет в России "очень часто" складывается впечатление, что их внимание фокусируют на второстепенном, еще у 32% такое чувство возникает "довольно часто", в то же время 25% подозревают такое довольно редко, еще 18% очень редко.

Обман очень часто подозревают 9%, довольно часто – еще 26%, а 28% улавливают его довольно редко и 21% – очень редко.

 
 

При этом многие граждане России поддерживают цензуру в интернете: считают ее "определенно" необходимой 24% опрошенных, что цензура "скорее" нужна ответили 36%, "скорее нет" сказали 19% и лишь 6% уверены, что цензура не нужна.

Запрет доступа к сайтам однозначно как ограничение деятельности гражданских активистов и ущемление прав и свобод расценивают лишь 7% респондентов, скорее согласны с этим 25%, скорее не согласны с этим 34% и "определенно нет" ответили 10%.

Кроме того, 51% сомневаются, что в будущем интернет сможет заменить традиционные СМИ – газеты, радио и телевидение , а 39% считают, что сможет.

Опрос проведен по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения РФ среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

Статистическая погрешность не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%; 2% для показателей, близких к 10%; 1,5% для показателей, близких к 5%.

Алена Рощенко, УП

Темы: РосcиясоциологияСМИцензурапропаганда
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