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Итоги акции на Майдане: Есть травмированные, а задержанных нет

Понедельник, 21 ноября 2016, 21:48

Правоохранители открыли автомобильное движение по улице Крещатик в центре Киева.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", по состоянию на 21:45 перекрытие улицы полностью снято, автомобили свободно ездят по Крещатику на всем протяжении.

На площади возле стелы независимости продолжает оставаться около 50 человек, которые собрались в небольшие группы и общаются между собой. Лиц в камуфляже не видно. Покрышки у стелы Независимости давно погасли.

Значительная часть полицейских покинула территорию Майдана и прилегающих улиц.

Информации о задержанных нет.

При этом в полиции отметили, что с активными зачинщиками инцидентов, произошедших в понедельник вечером в центре столицы, правоохранители проводили разъяснительную работу.

Медики сообщают о 3 пострадавших во время массовых мероприятий в центре Киева в понедельник.

"У одного из них - ушибы от падения с парапета, у второго - резаная рана руки. Еще один человек обратился за помощью к врачам скорой помощи, предварительно, с реакцией на стресс", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Национальной полиции в понедельник вечером.

В то же время дежурящие в центре Киева парамедики сообщили о 10 протестующих, которые обратились за медпомощью по состоянию на 20.00.

В частности, одна женщина упала с парапета на ступеньки подземного перехода на пл.Льва Толстого и была госпитализирована с подозрением на перелом, еще одна отравилась дымом от горящих покрышек, пять случаев были мелкими травмами - ушибы рук.

Как известно, на Майдане Независимости в Киеве возле стелы собралось вечепо случаю третьей годовщины Революции Достоинства.

Ранее произошли небольшие столкновения с правоохранителями.

Участники акции, приуроченой годовщине Революции Достоинства, также разбили окна в здании на улице Большая Васильковская, 23 Б, где, по их словам, находится офис Виктора Медведчука. Пострадал также офис российского "Сбербанка".

Темы: Майданакции
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