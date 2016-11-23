Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-руководителя харьковского "Облавтодора" задержали за коррупцию

Среда, 23 ноября 2016, 14:06

Силовики задержали бывшего руководителя харьковского "Облавтодора", который подозревается в хищении бюджетных средств.

Об этом в среду сообщает пресс-служба СБУ.

"На протяжении 2011-2013 годов чиновник разворовывал деньги во время закупки горюче-смазочных материалов. В частности, в 2013 году он закупил "на бумаге" 32 тонны дизтоплива на 350 тысяч гривен и постепенно списывал его для сокрытия недостачи", – заявили в ведомстве.

Согласно сообщению, после Революции достоинства чиновник сбежал в оккупированный Крым, возглавив там одно из дорожно-эксплуатационных предприятий.

Он был задержан во время въезда на территорию материковой Украины для посещения семьи.

Ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ведомство добавило, что двое работников ГП "Харьковский облавтодор", которые были втянуты бывшим руководителем в противоправную деятельность, привлечены к уголовной ответственности, одного уже осудили.

Темы: Харьковская областьСБУУкравтодоркоррупция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

Поляки сняли блокаду для грузовиков в двух пунктах пропуска с Украиной

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Россияне массово хотят получить гражданство Молдовы, запросы не успевают обрабатывать

Все новости...
Харьковская область
С приграничных территорий Харьковской области принудительно эвакуируют две сотни детей
Россияне атаковали Купянский район, убили мужчину
СБУ задержала "начфина" оккупантов Купянска
Последние новости
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
20:12
Минфин привлек 8,5 миллиарда от размещения ОВГЗ
20:10
фотоВероятно, единственное в своем роде: ученые просканировали окаменелое гнездо возрастом 29 млн лет
20:02
Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области
19:55
"Укрпочта" открыла голосование за лучшую марку 2023 года
19:50
В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС
19:40
В Кировоградской области обломки российской ракеты повредили склад и дома
19:20
Правительство выделило дополнительные 800 миллионов на дроны, боеприпасы и тепловизоры
19:19
В России 6 лет колонии получил полковник, закупивший не те радары для защиты Крымского моста 
Все новости...
Реклама: