Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости
Посольство США в Украине со ссылкой на информацию от Государственного департамента Соединенных Штатов предупредило, что Россия может готовить удары по правительственным и гражданским объектам Украины в ближайшие дни.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства США в Украине
Детали: В США заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины. В посольстве отметили – это может произойти перед празднованием Дня независимости Украины 24 августа.
В течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружения.
Только за 21 августа силам и средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 50 ударных дронов и одну авиационную ракету в пределах 14 областей Украины. Всего, по данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, тогда Россия атаковала 72 воздушными целями.
Напомним:
- Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.
- 21 августа разведка Британии рассказала, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.