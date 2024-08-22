Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

"Европейская правда", Станислав ПогориловЧетверг, 22 августа 2024, 11:00
Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости
Фото: Getty Images

Посольство США в Украине со ссылкой на информацию от Государственного департамента Соединенных Штатов предупредило, что Россия может готовить удары по правительственным и гражданским объектам Украины в ближайшие дни.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства США в Украине

Детали: В США заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины. В посольстве отметили – это может произойти перед празднованием Дня независимости Украины 24 августа.

Реклама:

В течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружения.

Только за 21 августа силам и средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 50 ударных дронов и одну авиационную ракету в пределах 14 областей Украины. Всего, по данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, тогда Россия атаковала 72 воздушными целями.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • Ранее США зафиксировали передислокацию определенной части российских сил на территорию Курской области.
  • 21 августа разведка Британии рассказала, что Россия использует в Курской области войска, личный состав которых воюет не по назначению, что может уменьшить способность РФ вернуть занятые украинскими силами территории.

СШАУкравтодорРосcиятюрьма
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон прокомментировал задержание Дурова: Это никоим образом не политическое решение

Киевская ГЭС не получила существенных повреждений после атаки РФ – глава ОВА

На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ

Россияне ударили по Киевской ГЭС, есть повреждения – СМИ

Кулеба после ракетного удара РФ попросил у союзников две вещи

На одном из крупнейших НПЗ в России прогремел взрыв и начался пожар

Все новости...
США
Трамп после покушения закрылся на новом митинге пуленепробиваемым стеклом
Госдеп США объяснил важность визита премьера Индии в Украину
Пентагон считает, что война России против Украины движется в тупик – Bloomberg
Последние новости
19:49
Футбол"Левый берег" одолел "Черноморец" и одержал дебютную победу в УПЛ
19:48
В Минске заявили, что не получали "официальных обращений" Украины отвести войска от границы
19:42
Утренняя атака на Украину стоила России почти 1,3 миллиарда долларов
19:38
Правительство Нидерландов просят помочь со взысканием с украинцев платы за убежища
19:29
Лисовой рассказал, сколько нужно средств, чтобы повысить зарплаты учителям
19:26
В Донецкой области расширили зону принудительной эвакуации семей с детьми
19:15
В Польше объявили в розыск экс-чиновника из-за коррупции на закупке генераторов для Украины
18:51
Первые данные начали вносить в единый госреестр адресов
18:49
Самая массированная атака РФ: ППО уничтожила более 200 ракет и дронов врага из 236 запущенных
18:46
Ученые заявили, что создали материал, который может "охлаждать" тело
Все новости...
Реклама:
Реклама: