Посольство США предупредило о возможных ударах РФ по объектам Украины перед Днем независимости

Посольство США в Украине со ссылкой на информацию от Государственного департамента Соединенных Штатов предупредило, что Россия может готовить удары по правительственным и гражданским объектам Украины в ближайшие дни.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение посольства США в Украине

Детали: В США заявили, что располагают информацией о наращивании Россией усилий для нанесения как ночных, так и дневных атак дронами и ракетами по всей территории Украины. В посольстве отметили – это может произойти перед празднованием Дня независимости Украины 24 августа.

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В течение последних нескольких дней Россия массированно атаковала украинские регионы различными типами вооружения.

Только за 21 августа силам и средствам противовоздушной обороны удалось уничтожить 50 ударных дронов и одну авиационную ракету в пределах 14 областей Украины. Всего, по данным Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, тогда Россия атаковала 72 воздушными целями.

Напомним:

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