Депутаты Ляшка не сдали диппаспорты вопреки обещаниям – СМИ

Члены фракции Радикальной партии, вопреки собственным заявлениям, не только не отказались от дипломатических паспортов, но даже не выполняют требования сдавать их после служебных поездок на хранение в МИД.

Об этом говорится в ответе МИД на запрос "Укринформа".

Как пояснили в ведомстве, в соответствии с законом, на МИД возложены функции по организации работы по оформлению, выдачи, обмена, возврата государству, хранения и уничтожения дипломатических паспортов Украины.

"Дипломатический паспорт выдается народному депутату Украины на срок выезда в служебную командировку за границу и подлежит возврату на хранение МИД Украины в течение десяти дней после окончания срока, на который он был выдан. По состоянию на 23 ноября с. г. от Аппарата Верховной Рады на хранение в МИД не поступали дипломатические паспорта 19 из 21 указанных в обращении народных депутатов фракции ВРУ "Радикальная партия", – говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отказались назвать имена двух депутатов, которые сдали паспорта.

Как известно, Ляшко во время выступления в парламенте 16 ноября, заявил о готовности отказаться от дипломатического паспорта и призвал всех народных депутатов, пока нет безвизового режима, "сдать каждый свой дипломатический паспорт так, как это делают депутаты от фракции Радикальной партии".

Ранее в этой новости сообщалось, что свой паспорт не сдал, в том числе, Ляшко. Однако существует вероятность, что он присутствует среди тех двух депутатов от Радикальной партии, которые свой паспорт сдали. Сам депутат на своей странице в Facebook настаивает, что сделал это.