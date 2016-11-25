Боевики "ДНР" заявляют, что задержали "азовца"
Пятница, 25 ноября 2016, 21:58
Боевики "ДНР" заявляют, что задержали представителя полка "Азов".
Об этом заявил представитель руководства террористической организации "ДНР" Эдуард Басурин.
"23 ноября 2016 года на блок-посту в районе Майорска был задержан сержант Чайковский Владимир Анатольевич, командир отделения разведывательного батальона полка МВД "Азов". В ходе предварительного расследования Чайковский дал признательные показания, что получил задачу от командования совершить террористический акт на рынке Макеевки", — сказал он.
Раньше в пресс-центре АТО заявляли, что боевики планируют устроить провокации в Дебальцево 26 ноября.