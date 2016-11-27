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Трамп назвал пересчет голосов мошенничеством

Воскресенье, 27 ноября 2016, 02:33

Избранный президент США Дональд Трамп назвал просьбу "Партии зеленых" о пересчете голосов в штате Висконсин "мошенничеством".

Об этом сообщает "Reuters".

Он также заявил, что даже претендент от Демократической партии Хиллари Клинтон призвала принять результаты выборов.

"Это мошенничество Партии зеленых на выборах, где проигравший уже признал поражение, и результаты этих выборов нужно соблюдать, вместо того, чтобы бросать вызов и препятствовать, чем и занимается (лидер "Зеленых") Джилл Стайн", - сказал Трамп.

"Этот пересчет голосов - просто способ для Джилл Стайн, которая получила менее 1% голосов избирателей, и даже не баллотировалась во многих штатах, чтобы заполнить ее казну деньгами, большинство из которых она никогда не будет даже тратить на этот смешной пересчет голосов", - считает Трамп.

Как сообщалось, руководство Партии зеленых в пятницу заявило о необходимости пересчета голосов в штате Висконсин после сообщений о несоответствии результатов голосования.

Кампания кандидата в президенты США от демократов Хиллари Клинтон намерена поддержать эту инициативу "Зеленой партии".

Темы: СШАТрамп
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