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Янукович: не слышал о встрече Азарова с Путиным во время расстрелов

Понедельник, 28 ноября 2016, 14:48

Экс-президенту Виктору Януковичу ничего неизвестно о встрече Николая Азарова с президентом Владимиром Путиным 18-19 февраля 2014 года.

Об этом он сказал во время допроса.

Перед этим прокурор спросил: "18 февраля 2014 Азаров вместе со своим сыном и руководителем УГО Масюта вылетели в Санкт-Петербург, в Российской Федерации в ночь с 18 до 19 февраля Азаров встретился с Путиным, сообщите, известно ли вам что-то об этой встрече".

"Я впервые об этом слышу. Я не знаю, кто куда летал, и кто с кем встречался. Я не следил за Азаровым. В то время он не работал премьером (Азаров был премьером до 28 января - ред.)" , - сказал он.

Как известно, в понедельник проходит допрос экс-президента Виктора Януковича в качестве свидетеля по делу Майдана.

Янукович заявил, что утверждает, что во время событий на Майдане внутри правящей тогда Партии регионов действовала "оппозиция", которая под давлением олигархов работала против его власти.

Также Янукович заявил, что не знает, кто дал приказ во время Евромайдана выдать правоохранителям огнестрельное оружие.

Александр Шумилин, УП

Темы: АзаровЯнукович
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