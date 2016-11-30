У сына Грицака в декларации три квартиры, машины, катер

Сын главы СБУ прокурор Олег Грицак 2015 года задекларировал полквартиры в Киеве и два автомобиля.

Об этом свидетельствует информация с его электронной декларации.

Указывается, что он в 2015 году был на должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Так, Грицак владеет 50% киевской квартиры площадью 95 кв. м. и земельным участком 997 кв. м. в Киевской области.

У его жены Анны две квартиры. Одна в Киеве площадью 84,3 кв. м., другая – в с. Чайки под Киевом (49,5 кв. м.).

Также в декларации Грицака указаны двое дорогих часов Zenith и Paul Picot.

В собственности Грицака указаны автомобиль Land Rover 2010 г., катер Buster 2010 года и два прицепа. У жены Mercedes-benz 2002 года.

В декларации указано, что зарплата Грицака в прокуратуре Киева составила 56 878 грн., а в военной прокуратуре 53 220 грн. Его жена вообще задекларировала 38 000 гривен дохода в качестве юридического лица. Часть этих денег является доходом от занятия предпринимательской деятельностью.

Грицак с женой отметили наличными соответственно 7 и 5 тысяч долларов.

В среду стало известно, что прокуратура назначила сына главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега начальником отдела прокуратуры Киевской области.

Украинская правда