Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

У сына Грицака в декларации три квартиры, машины, катер

Среда, 30 ноября 2016, 15:03

Сын главы СБУ прокурор Олег Грицак 2015 года задекларировал полквартиры в Киеве и два автомобиля.

Об этом свидетельствует информация с его электронной декларации.

Указывается, что он в 2015 году был на должности в военной прокуратуре Центрального региона Украины.

Так, Грицак владеет 50% киевской квартиры площадью 95 кв. м. и земельным участком 997 кв. м. в Киевской области.

У его жены Анны две квартиры. Одна в Киеве площадью 84,3 кв. м., другая – в с. Чайки под Киевом (49,5 кв. м.).

Также в декларации Грицака указаны двое дорогих часов Zenith и Paul Picot.

В собственности Грицака указаны автомобиль Land Rover 2010 г., катер Buster 2010 года и два прицепа. У жены Mercedes-benz 2002 года.

В декларации указано, что зарплата Грицака в прокуратуре Киева составила 56 878 грн., а в военной прокуратуре 53 220 грн. Его жена вообще задекларировала 38 000 гривен дохода в качестве юридического лица. Часть этих денег является доходом от занятия предпринимательской деятельностью.

Грицак с женой отметили наличными соответственно 7 и 5 тысяч долларов.

В среду стало известно, что прокуратура назначила сына главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Олега начальником отдела прокуратуры Киевской области.

Украинская правда

Темы: Грицакпрокуратурадекларации
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"

Схема с опекунством детей во избежание мобилизации: ВАКС арестовал судью из Одесской области

В Европарламенте будут голосовать за лишение Венгрии права голоса в ЕС

Премьер Словакии поддержал блокировку Орбаном 50 млрд евро для Украины

видеоЗеленский и Фон дер Ляйен договорились о предвступительном "скрининге" Украины

Зеленский на Давосском форуме: Этот год должен стать решающим, амбиции Путина обречены

Все новости...
Грицак
Ярослав Грицак: Украина станет новым центральноевропейским тигром
О чем Зеленский, Богдан, Рахманин и Грицак рассказывали "Украинской правде" в 2020 году
Историк Ярослав Грицак: Революция Зеленского ─ это третий Майдан, который хакнули
Последние новости
21:50
Харьков под ракетным ударом, в городе слышны взрывы
21:32
Умеров обсудил с Остином следующий "Рамштайн", который пройдет через неделю
21:08
СМИ: США поразили противокорабельные ракеты хуситов во время нового удара в Йемене
21:02
В телемарафоне показали карту России с аннексированным Крымом, канал "Мы Украина" признал вину
20:56
Google предоставит украинскому правительству 5 тысяч ключей для улучшения кибербезопасности
20:47
В новой военной доктрине Беларуси впервые пропишут, как использовать ядерное оружие
20:38
Украина и Польша провели первые аукционы по торговле электроэнергией по европейским правилам
20:35
Вся граница с Польшей разблокирована: завершился протест возле "Ягодина"
20:14
Россия впервые за десятилетие не нарушала воздушное пространство Эстонии в течение года
20:13
видео, фотоВ Нью-Йорке в Донецкой области под завалами дома может находиться 5 человек, поиск приостановили
Все новости...
Реклама: