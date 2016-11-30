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В ВСУ рассказали, какие ракеты испытают во время скандальных учений возле Крыма

Среда, 30 ноября 2016, 15:45

В рамках учений Воздушных сил ВСУ 1-2 декабря в Херсонской области пройдут испытания зенитных ракет средней дальности.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" начальник пресс-службы ВС ВСУ Роман Юрчило.

"1-2 декабря состоятся учения, в рамках которых будут проведены испытания управляемых зенитных ракет средней дальности. К проведению мероприятий будут привлекаться экипажи боевой авиации, транспортной авиации, подразделения зенитно-ракетных войск, радиотехнических войск и связи, а также беспилотная авиация. Одним из элементов учений будут воздушные стрельбы – управляемых ракет средней дальности", – сказал он.

Юрчило подчеркнул, что учения "будут проходить исключительно в воздушном пространстве Украины, над открытым морем, они будут проведены в соответствии с международным правом".

При этом он отметил, что ВС ВСУ в соответствии с определенными процедурами заблаговременно подготовили и обнародовали официальное уведомление.

Как известно, на прошлой неделе Министерство обороны РФ пригласило атташе по вопросам обороны при посольстве Украины в Москве для вручения военно-дипломатической ноты в связи с планами Киева провести ракетные стрельбы рядом с Крымом.

В документе был выражен протест в связи "с введением украинской стороной незаконных ограничений на использование 1 и 2 декабря 2016 года воздушного пространства над акваторией Черного моря западнее побережья Крымского полуострова для проведения ракетных стрельб".

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что украинская сторона не планирует проводить ракетные стрельбы в Керченском проливе, а также указал, что согласно международным соглашениям, суверенное воздушное пространство РФ в Черном море заканчивается посередине пролива, а к западу от пролива находится суверенное воздушное пространство Украины, поэтому учения законны.

Он добавил, что Украина проведет учения в любом случае.

Источники сайта zn.ua в Минобороны Украины сообщили, что в письме Минобороны РФ военному атташе Украины в Москве, датированном 26 ноября, в частности, говорилось, что если Украина проведет стрельбы, российская сторона будет сбивать украинские ракеты и нанесет удар по украинским пусковым установкам.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впервые слышит об этом письме.

Спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что ВСУ будут проводить учения на территории Украины согласно своему плану, несмотря на какие-либо угрозы.

"У нас есть национальная территория Украины, где мы будем проводить все испытания и учения. И никто не будет нам указывать, что нам здесь делать", – сказал он.

Темы: армияРосcияХерсонская область
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